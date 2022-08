ANTONIO TAJANI: “ANCHE FORZA ITALIA DOVRA’ FARE TAGLI SUI NOMI DEI CANDIDATI”

Andranno fatti «sacrifici» sui nomi anche in Forza Italia, “Sono tutti meritevoli i nostri uscenti, e siamo certi di poter offrire agli elettori liste molto competitive. Certo i numeri sono ridotti rispetto al passato, il taglio dei parlamentari pesa per tutti. Ma troveremo il modo di far sentire ognuno parte della squadra.

Chi ci metterà la faccia anche nelle sfide difficili, sarà sostenuto, valorizzato, sia nella vita del partito che alle amministrative, alle Regionali e alle Europee”. Così il vicepresidente e coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani in un’intervista al Corriere della Sera.