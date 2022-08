PAOLA LANZARA (PD): “ORGOGLIOSA DELLA SCELTA DEL PD, I TERRITORI CI SAPRANNO PREMIARE”

“Sono orgogliosa che il Partito Democratico, il partito al quale appartengo da sempre, mi abbia scelto per rappresentarlo, alle prossime politiche del 25 Settembre, nel Collegio Uninominale dell’Agro. ”

E’ quanto dichiara Paola Lanzara, Sindaco di Castel San Giorgio, candidata del Pd nel Collegio Uninominale per la Camera dei Deputati per l’Agro.

Da Sindaco della Comunità di Castel San Giorgio, da amministratore del territorio, da donna di centro sinistra, avverto l’importanza del momento e sono certa che gli elettori di tutto l’Agro, come anche della Costa d’Amalfi, sapranno votare e sostenere chi, da sempre, si batte per garantire servizi ai cittadini e sostegno alle imprese. Io appartengo a questo territorio ed il Partito Democratico, che è partito dei territori, ha scelto di indicarmi, insieme ad altri amministratori locali, per questa difficile ma avvincente campagna elettorale: da una parte abbiamo le destre, dall’altra i populisti e poi ci siamo noi del Partito Democratico, forza responsabile e leale, che, a tutti i livelli istituzionali, ha dato ampia capacità di saper governare. E lo faremo ancora una volta, dal 25 Settembre, perchè le elettrici e gli elettori sapranno scegliere il meglio per il proprio futuro”