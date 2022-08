SALERNO. PAOLA DE ROBERTO: “NUOVI OBIETTIVI RAGGIUNTI CON I FONDI PNRR”

“Quando si raggiungono traguardi importanti all’interno di una Amministrazione Comunale quello che conta è il gioco di squadra.

Insieme al nostro Sindaco, ai colleghi assessori e consiglieri, al prezioso lavoro dei dirigenti e dei tecnici del Comune di Salerno e grazie ad una accorta programmazione e ad una precisa progettazione, un altro obiettivo è stato raggiunto.

1.847.970,00 euro dal PNRR Next Generation EU per potenziare la rete degli asilo nido a Salerno e i nostri servizi per l’infanzia e per garantire sempre maggiore qualità di vita alle famiglie.” Lo scrive l’assessore alle Politiche Sociali e Giovanili del Comune di Salerno Paola de Roberto.

Il finanziamento sarà destinato alla demolizione completa dell’ex Scuola Mariele Ventre ed alla costruzione, nello stesso sito, di un nuovo edificio a misura di bambine e bambini.

Queste nuove risorse si aggiungono ai:

– quasi 6.000.000 euro ottenuti per il potenziamento dei servizi per le estreme povertà e per i servizi di assistenza domiciliare ad anziani e persone con disabilità, che prevedono anche la ristrutturazione della parte ormai fatiscente dello stabile di via Picarielli (accanto agli uffici dell’Anagrafe) e della struttura dell’ex mercato rionale di via Mauri;

– circa 4.000.000 per la ristrutturazione di un altro edificio in disuso da destinare a nuova edilizia residenziale pubblica;

– 200.000 euro per l’attivazione del Pronto Intervento Sociale;

– altre rilevanti risorse per l’attivazione di servizi per i giovani anche in risposta ai loro disagi.

Ora il nostro compito è garantire qualità degli interventi e velocità nella loro realizzazione oltre che una sempre maggiore attenzione agli standard dei servizi offerti unita ad una sempre attenta valorizzazione del nostro patrimonio in disuso.