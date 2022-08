NELLA LEGA CRESCE L’ATTESA PER LE CANDIDATURE: TUTTI GUARDANO TOMMASETTI

Aurelio Tommasetti, candidato prima alle Europee del 2019 e poi alle Regionali del 2020 con la Lega di Matteo Salvini, è l’uomo al quale tutti guardano, in casa Lega, per le prossime elezioni del 25 Settembre. E’ data per scontata la presenza in campo dell’ex Rettore dell’Università degli Studi di Salerno che si giocherà la partita per entrare in Parlamento all’interno del partito di Matteo Salvini nel quale, a settembre del 2020, ha sfiorato l’elezione in Consiglio Regionale.

Per la Lega le giornate di domani e del 19 agosto saranno decisive per la definizione delle candidature in tutta Italia: la supervisione finale è sempre riservata a Matteo Salvini che, insieme ai suoi piu’ stretti collaboratori, darà il via libera a tutti i nomi.