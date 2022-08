STEFANO CALDORO VERSO UNA CANDIDATURA A NAPOLI IN UN COLLEGIO UNINOMINALE

L’ex Presidente della Regione Campania Stefano Caldoro, oggi Consigliere Regionale di Forza Italia, è pronto ad accettare una candidatura all’interno di uno dei quattro collegi uninominali che spettano al partito degli azzurri in tutta la Campania. Molto fitti, negli ultimi giorni, i suoi contatti con il Coordinatore Regionale Fulvio Martusciello che sta lavorando, in modo particolare, alla scelta dei nomi dei candidati da inserire nei collegi uninominali. Caldoro è uno dei nomi dell’elenco: ex Ministro del Governo Berlusconi, l’attuale consigliere regionale, candidato Presidente alle ultime regionali del 2020, non dovrebbe incontrare particolari ostacoli nell’ottenere la candidatura che, in caso di vittoria, gli consentirà di tornare in Parlamento.

