DA MIMMO VOLPE A FRANCO PICARONE: I GRANDI ESCLUSI DEL PARTITO DEMOCRATICO

Alla fine ci speravano, anche qualcosa in piu’, ma si sono visti esclusi dalla prossima tornata elettorale per le politiche per mancanza di posti disponibili o, forse, anche per scelte di natura politica. I grandi esclusi del Partito Democratico sono, sicuramente, il Consigliere Regionale Franco Picarone – primo per numero di voti ottenuti alle ultime elezioni regionali del 2020 – ma anche il Sindaco del Comune di Bellizzi Mimmo Volpe che, nel 2018, aveva ottenuto la candidatura nel collegio uninominale di Battipaglia. Oggi, tanto Picarone quanto Volpe, resteranno alla finestra, assisteranno da spettatori alla campagna elettorale del Partito Democratico che, in campo, ha scelto di piazzare Luca Cascone, Gianfranco Valiante, Fulvio Bonavitacola e Paola Lanzara: geograficamente manca qualcosa, perchè nessuno dei candidati vive a Sud di Salerno.

