MICHELE STRIANESE: “RICANDIDATURA PIERO DE LUCA RICONOSCIMENTO PER IMPEGNO E DEDIZIONE”

La Direzione Nazionale del Partito Democratico ha deciso di affidare all’ on. PIERO DE LUCA il prestigioso e delicato compito di guidare la lista del partito nella circoscrizione proporzionale che comprende le province di Salerno e Avellino.

Un riconoscimento dell’ impegno e della dedizione assoluta alla cosa pubblica ma anche una testimonianza di considerazione nei confronti del nostro territorio provinciale che l’ on. Piero De Luca ha sempre sostenuto nelle sue varie battaglie politiche.

Lo scrive il Presidente della Provincia Michele Strianese.

L’ on. Piero De Luca, infatti, non ha fatto mancare il suo impegno per i temi fondamentali del programma del PD: lavoro, sicurezza, scuola, ambiente, territorio, soldiarieta’ e vicinanza alle fasce deboli, Europa, PNRR.

L’ On. Piero de Luca e’ stato sempre vicino ai Comuni ed alla Province, consapevole che l’ azione territoriale degli Enti Locali ed in particolare dei Sindaci e’ fondamentale per la messa a terra del PNRR e l’ erogazione di servizi sempre piu’ efficienti ai cittadini.

Ha sempre assicurato, inoltre, la sua presenza sul territorio salernitano e campano, nonostante il suo importantissimo incarico nazionale di vice capogruppo dei deputati del PD.

La rielezione dell’ On. Piero De Luca a deputato della Repubblica Italiana e la contestiale forte affermazione del PD, sono fondamentali per difendere la nostra Provincia di Salerno, i Comuni, i nostri bellissimi territori, e per favorire l’ attuazione del PNRR e lo sviluppo locale delle imprese, arginando la deriva populista ed estremista di una destra che ha visione completamente diversa dell’ Europa e del governo dell’ Italia.