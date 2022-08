Anna Bilotti dalla Camera al Senato ? Pare proprio di si, in attesa della ufficializzazione dei dati sulle Parlamentarie del Movimento 5 Stelle circola, con insistenza, la notizia che la parlamentare dei Picentini abbia ottenuto il numero di voti sufficiente e necessario per avere la candidatura a capolista al Senato nella Circoscrizione Campania 2. Per la Bilotti, con ogni probabilità, si prospetta anche la candidatura nel Collegio maggioritario del Senato per la Provincia di Salerno.

