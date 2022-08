PARTITO DEMOCRATICO. A RISCHIO LA CANDIDATURA DI GIANFRANCO VALIANTE, PRONTA ANNA PETRONE

Serve una donna per bilanciare il rapporto tra sessi nei Collegi Uninominali della Campania ed ecco pronta a cadere la testa del Sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante, indicato, almeno fino alla tarda serata di ieri, come sicuro candidato nel Collegio Uninominale del Senato di Salerno. Conti alla mano, in tutta la Campania, c’era una candidatura maschile in piu’ ed ecco risolto il problema con la scelta di Anna Petrone al posto di Gianfranco Valiante. Nulla, ancora, di ufficiale: sono in corso trattative e contatti sull’asse Baronissi-Salerno-Napoli-Roma ma l’impressione è che la decisione sia già stata presa, almeno a Napoli ed a Roma.

Share on: WhatsApp