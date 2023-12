COSTABILE E DELL’OMO (GIOVANI FI): “SOTTOSEGRETARIO FERRANTE PRESTO IN CILENTO PER STRADA CILENTANA”

Informato degli avvenimenti circa la chiusura della SS18 Cilentana all’altezza di viadotto “acquaruolo”dal Vicario Regionale FIG Campania Pietro Costabile e dal Coordinatore FIG Area Cilento Pasquale Dell’Omo il Sottosegretario al MIT. On. Tullio Ferrante si è da subito attivato informandosi degli avvenimenti.

Presto sarà sul luogo per verificare in personalmente lo stato dell’arte dell’arteria e affrontare al meglio quella che è la manutenzione e la gestione di questa importante arteria.

“Quanto accaduto in Cilento è un fatto grave, che potrebbe inficiare la quotidianità dei tanti giovani che vivono ancora il meridione della nostra provincia, pregiudicando addirittura la stagione estiva, essenziale per la sostenibilità economica dei nostri territori, un momento di spensieratezza e di godimento delle nostre bellezze per tanti nostri coetanei per i quali abbiamo subito chiesto una tutela attraverso l’intervento del Sottosegretario al MIT On. Ferrante, parlamentare di Forza Italia eletto nella nostra circoscrizione.”

È quanto dichiarano Costabile e Dell’Omo , al margine del comunicato.