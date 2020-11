COVID 19 E CONTI PUBBLICI: IL RISCHIO DI UNO STOP AI SERVIZI PER L’INIZIO DEL 2021

Dalla Regione ai Comuni: tutti gli Enti pubblici, negli ultimi mesi, hanno dovuto fare i conti con una drastica riduzione delle entrate e con uno stop ai trasferimenti straordinari da parte dello Stato. Ed ora, in vista dell’inizio del nuovo anno, il rischio concreto è quello di uno stop ai servizi essenziali per i cittadini: dal trasporto pubblico alla raccolta dei rifiuti, per finire alla manutenzione ordinaria. Ospiti di Punto alle 21:00, ne hanno parlato il consigliere regionale Luca Cascone ed il sindaco di Pellezzano Francesco Morra.

