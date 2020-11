REGIONE CAMPANIA. PRIMA RIUNIONE IN VISTA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021

L’assessore regionale al Bilancio Cinque inizia la marcia di avvicinamento alla approvazione del bilancio di Previsione 2021. Un documento di programmazione economica che, per la Campania, come per buona parte delle altre regioni, sarà diverso e dovrà tenere conto della tsunami economico dell’emergenza Covid 19 come anche di un possibile rilancio di ogni tipo di attività nel 2021.

I fondi, secondo quanto apprende Agendapolitica.it, al momento sono sempre gli stessi con Sanità e Trasporti che assorbono la gran parte delle risorse messe a disposizione dalla Regione. In realtà le casse della Regione Campania devono fare i conti anche con la sospensione di alcuni tributi, come ad esempio il bollo auto, che finiva direttamente nella disponibilità dell’amministrazione regionale. La difficoltà dei trasporti pubblici, inoltre, è amplificata dalla riduzione delle entrate, considerato lo stop sostanziale alla mobilità nei mesi di marzo, aprile e maggio ma anche il calo degli utenti nei mesi successivi. La situazione, al momento, sembra davvero delicata, sempre che non arrivi, da qui a qualche settimana, un auspicabile intervento straordinario del Governo.