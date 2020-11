A NAPOLI ALLESTITA UN’OPERA LUMINOSA PER DARE UN MESSAGGIO ALLA CITTA’

Non si tratta di Luci d’Artista, nè tanto meno di allestimenti natalizi, ma l’opera d’arte che, questa notte, a tempo di record, è stata allestita su Via Marina a Napoli, rappresenta un segnale della città in uno dei momenti piu’ difficili e delicati della sua storia. A volere l’installazione dell’opera luminosa l’amministrazione del Sindaco Luigi De Magistris e, ad annunciarne il completamento, è proprio l’assessore Alessandra Clemente, indicata come candidato sindaco per le prossime elezioni comunali.

“Questa notte nel tratto di via Marina, all’altezza della rotatoria tra via Vespucci e corso Lucci, abbiamo proceduto all’estimento dell’opera d’arte “Nessuno escluso” a cura di Bianco e Valente. Le lavorazioni, realizzate questa notte per non interferire con il traffico, sono terminate alle 5. Un messaggio che rappresenta l’identità, l’anima e ciò a cui tende la nostra idea di città.”