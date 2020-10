COVID 19, L’APPELLO DEI VOLONTARI DELL’ASSOCIAZIONE CROCE BIANCA SALERNO

Il vero problema della Campania.. è che c’è gente come voi..!

L’IGNORANZA regna beata!

Io sto dalla parte di chi come me, e di chi più di me, ogni giorno, 24h su 24 vive questa battaglia contro il virus! Andate negli ospedali, andateci, andateci su di un ambulanza, in giro per le case delle persone, entrateci nelle case di un positivo che non vi dice neanche che lo è!

Noi autisti, Infermieri, Medici, OSS e tutti i professionisti della Salute, da Febbraio lavoriamo initerrottamente, noi da Febbraio non ci siamo mai fermati!

Forse qualcuno di noi si è fatto anche le ferie, qualcun altro non le ha viste proprio, mica come voi in giro a CAZZEGGIARE, senza mascherina, senza avere rispetto di voi stesso e di chi passa accanto!

Voi siete il MALE DEL MONDO!

Non finirà mai nulla se c’è gente come voi, che invece di prendersela cn chi non ha riapetto delle regole, se la prende con De Luca, che altro non sta facendo che il bene della popolazione! Questo è il

Pensiero di Croce Bianca Salerno rivolto a coloro che non indossano la

Mascherina!!!