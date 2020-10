CROLLA IL GRADIMENTO DEL PRESIDENTE CONTE: DAL 65% AL 58% DEGLI ITALIANI NE APPREZZANO L’OPERATO

La seconda ondata, con tutte le sue conseguenze economiche e sanitarie, incide in maniera chiara anche sul gradimento che gli italiani esprimono nei confronti del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Lo conferma il sondaggio di Nando Pagnoncelli, pubblicato oggi dal Corriere della Sera, che, a distanza di un mese, vede scendere il giudizio positivo che gli italiani esprimono nei confronti “dell’avvocato del Popolo” dal 65% al 58%. Un calo che tutti legano ai provvedimenti adottati nei confronti di alcuni settori, come quello della ristorazione, ma che viene anche collegato alle difficoltà politiche del governo, in modo particolare al cambiamento di umore da parte dell’elettorato del Partito Democratico e di Italia Viva. Insomma, le fibrillazioni che ogni giorno attraversano il Governo Conte non sono solo quelle dei Palazzi ma anche di un elettorato che, per la prima volta negli ultimi mesi, esprime un forte dissenso nei confronti delle scelte dell’esecutivo.