SONDAGGIO ISPOS-CORSERA: PRIMO PARTITO LEGA, POI PD E APPAIATI FDI E MOVIMENTO 5 STELLE

L’ultimo sondaggio di Ispos per Corriere della Sera, pubblicata nella edizione odierna del quotidiano di Via Solferino, conferma che nelle intenzioni di voto degli italiani la Lega è al primo posto, ma cresce il Partito Democratico come anche Fratelli d’Italia, oramai sondato al pari del Movimento 5 Stelle. Ecco nel dettaglio le proiezioni partito per partito.

Lega 24,5%

Partito Democratico 20,7%

Fratelli d’Italia 15,9%

Movimento 5 Stelle 15,9%

Forza Italia 7,9%

Azione di Calenda 3%

Italia Viva 2,9%

Leu 2,8%

Piu’ Europa 2,3%