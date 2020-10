SAN MARZANO SUL SARNO. NASCE IL GRUPPO DI ITALIA VIVA NEL COMUNE DELL’AGRO

Nasce “Italia Viva San Marzano”, definito dai membri come «un partito giovane, vivace, moderno, vicino alle istanze dei cittadini, ma soprattutto unito sotto una casa comune che volge lo sguardo alle future generazioni.»

“Con entusiasmo e con voglia di dare il proprio contributo alla rinascita della nostra amata San Marzano Anna Grimaldi, Schiavone Salvatore, Andrea Oliva, Michele Grimaldi e Raffaele Marsico aderiscono al partito di Italia Viva.

Proficui sono stati i confronti avuti con l’On. Tommaso Pellegrino (neo eletto al Consiglio della Regione Campania e coordinatore provinciale di Italia Viva) Santino Ruggiero (coordinatore dell’Agro Nocerino di Italia Viva) e Angelica Saggese (coordinatrice provinciale di Italia Viva) perché questo progetto nato in maniera spontanea e dalla volontà comune potesse prendere forma.

Un progetto denominato Italia Viva San Marzano che non identificherà solo un’entità politica, ma un modus operandi che avrà come epicentro il continuo dialogo con i cittadini. Dialogo e confronto che saranno ricercati e richiesti anche per territori che troveranno momenti di confronti e proposte attuative rivolte agli organi competenti, comunali e sovracomunali. Un dialogo da parte di Italia Viva San Marzano che saprà aprirsi verso associazioni, partiti ed altre forme di aggregazione per il bene comune del territorio marzanese e della comunità. Un confronto costruttivo sarà sicuramente richiesto da parte di Italia Viva San Marzano ai consiglieri comunali in riguardo alle diverse tematiche in merito alle quali ci sarà proposizione e vigilanza. Un approccio sempre rivolto a creare un dialogo con le istituzioni del territorio.

Consci che sia necessario avviare un discorso di modernizzazione della politica della nostra comunità, Italia Viva San Marzano, come già accade a livello nazionale, guarderà con attenzione alle nuove tecnologie ed alle nuove politiche di progresso attuabili nella nostra amata San Marzano. Si rinnovano i ringraziamenti all’On. Tommaso Pellegrino, Angelica Saggese e Santino Ruggiero per il loro fondamentale supporto”