COMMISSIONI REGIONALI: IN SETTIMANA RIUNIONE PER LA SCELTA DEI PRESIDENTI

Si dovrebbe tenere nel corso della prossima settimana, con modalità tutte da verificare, la prima riunione delle Commissioni Consiliari in Consiglio Regionale. Dopo la prima seduta del Consiglio Regionale di lunedì 26 Ottobre, con la comunicazione dei gruppi consiliari, adesso si potrà procedere alla composizione delle commissioni ed alla elezione, all’interno di ciascun organismo, del ruolo strategico del Presidente.

In realtà le prime indicazioni sono già giunte, almeno per quanto riguarda le Commissioni Bilancio e Sanità: alla prima si va verso la conferma di Franco Picarone come Presidente, per la seconda, invece, la novità sarà rappresentata dalla indicazione di Vincenzo Alaia (Italia Viva) come Presidente. Restano da chiarire, in ogni caso, i rapporti tra De Luca e Centro Democratico, ma anche tra il Presidente della Regione e Ciriaco De Mita perchè dopo la composizione della Giunta i mal di pancia non si sono fatti attendere.