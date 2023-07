DA NAPOLI ELLY SCHLEIN SUONA LA CARICA CONTRO IL GOVERNO MA IL PD CAMPANO E’ DIVISO

“L’autonomia differenziata è un progetto che vuole dividere ulteriormente il Paese aumentandone le diseguaglianze e noi non lo possiamo accettare. Perché crediamo che non ci sia riscatto per l’Italia senza il riscatto per il Sud”. E’ questo il messaggio che Elly Schlein ha lanciato, da Napoli, al termine della due giorni dedicata alle proposte del Pd per fermare il progetto dell’autonomia differenziata, ma, a tenere banco, non sono le parole del Segretario Nazionale del Pd, quanto la profonda spaccatura che c’e’ nel Partito in Campania. Accanto alla Schlein, l’ex assessore regionale Teresa Armato, insieme al Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Poco piu’ in là il Presidente dell’Anci e Sindaco di Bari Antonio De Caro, l’ex Ministro Dario Franceschini, la europarlamentare Pina Picierno, l’ex Parlamentare Sandro Ruotolo, anche il Presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini.

Di De Luca, neppure uno: nè padre, nè figlio che pure dalla Segretaria Schlein ha ricevuto l’incarico di delegato al Pnrr. Assenti tutti i consiglieri regionali del Partito Democratico, come anche i segretari provinciali (fatta eccezione per quello di Napoli). Il braccio di ferro tra Roma e Napoli, con ogni probabilità, andrà avanti nei prossimi mesi ed il clima che si sta venendo a creare è tutt’altro che cordiali.