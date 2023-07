MATTEO SALVINI LANCIA LA PACE FISCALE PER GLI ITALIANI: “STOP FINO A 30.000 EURO”

“Una grande e definitiva pace fiscale” per liberare “milioni di italiani ostaggio da troppi anni dell’Agenzia delle entrate”. Sono le parole shock del ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, che parla da Bari toccando diversi argomenti. Il vicepremier affronta dunque in questo modo il tema fiscale, “oltre la riforma della giustizia”. Un argomento caro al leader della Lega, quello della rottamazione delle cartelle che il ministro ripropone a ogni occasione di governo ma che, nel Paese con tassi di evasione tra i più alti d’Europa, suona come una strizzatina d’occhio proprio a chi le tasse non le vuole pagare, come sottolineano dall’opposizione.

“Gli evasori totali per me possono andare in galera e buttare la chiave – precisa il vicepremier -, ma se qualcuno ha un problema fino a 30 mila euro che si trascina da anni, chiudiamola. Gliene chiediamo una parte e azzeriamo tutto il resto”, ha concluso Salvin