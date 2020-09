DA PAGANI A CAVA DE’ TIRRENI. GIORGIA MELONI TRA REGIONALI ED AMMINISTRATIVE

Prima il tour a Pagani, insieme alla candidata a sindaco Enza Fezza, all’interno del Mercato Ortofrutticolo, una delle realtà economiche piu’ importanti dell’intera provincia di Salerno. Poi in Piazza, a Cava de’ Tirreni, per sostenere e lanciare la campagna elettorale del candidato sindaco Marcello Murolo. Il tutto con uno sguardo rivolto alle elezioni regionali in Campania: la giornata salernitana di Giorgia Meloni ha toccato la parte nord della Provincia, in modo particolare i comuni dove si andrà al voto per le prossime elezioni comunali e dove, come Cava de’ Tirreni e Pagani, in corsa c’è anche la lista di partito di Fratelli d’Italia. Dopo la Provincia di Salerno, Giorgia Meloni raggiungerà la Provincia di Avellino dove, insieme ai candidati alle Comunali ed alle Regionali, sarà nei pressi dell’Ospedale di Ariano Irpino. Infine, la chiusura della sua giornata campana a Benevento per sostenere i due candidati al consiglio regionale.

