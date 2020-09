PAGANI. LELLO DE PRISCO DOMENICA 13 SETTEMBRE CON L’INIZIATIVA PANE E LIBRI

Si terrà domenica 13 settembre alle 11 in via Matteotti l’iniziative per festeggiare insieme un anno di attività di 𝐏𝐚𝐧𝐞 𝐞 𝐥𝐢𝐛𝐫𝐢 𝐩𝐞𝐫 𝐓𝐮𝐭𝐭𝐢, associazione culturale, con sede nel cuore del centro storico di Pagani, la cui missione si fonda su due diritti fondamentali: “A nessuno manchi il pane” e il “Diritto allo studio, all’istruzione alla cultura”.

Questi primi 365 giorni sono stati un viaggio affascinante, fatto di presentazione di libri, eventi di sensibilizzazione su temi sociali, festeggiamenti legati alla tradizione, corsi di lingua e di lettura aperti a tutti dal vivo e anche online.

Inoltre grazie alla generosità dei donatori e al supporto del banco alimentare, l’associazione è riuscita a contribuire alla distribuzione alimentare per le famiglie indigenti durante l’emergenza causata dal Covid19. Domenica sarà anche un momento per ringraziare tutti i nostri sostenitori e le famiglie che hanno avuto fiducia in noi.

Vi aspettiamo presso la nostra sede nel quartiere Lamia di Pagani e poi in piazza Corpo di Cristo per brindare alla gratitudine per questo primo compleanno e augurarci nuovi traguardi insieme.