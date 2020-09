REGIONALI 2020. GAETANO MONTALBANO (ITALIA VIVA): “CE LA FACCIAMO, E’ LA NOSTRA GRANDE OCCASIONE”

Una vita vissuta per gli altri è una vita che vale la pena vivere.” Medico, padre di tre figli, sportivo appassionato, sindaco della sua amata città, sempre disponibile con tutti. Gaetano Montalbano ha fatto dell’impegno, del coraggio e della passione i cardini della sua vita, spesa a servizio degli altri e vissuta sempre in prima linea.

“Ho sempre amato la buona politica, quella delle idee che portano ai fatti, ed ho affrontato ogni sfida con caparbietà e determinazione. Questa è l’occasione giusta per tornare in prima linea, l’occasione per coinvolgere i cittadini in un’idea di cambiamento e di rinascita per la Campania tutta, partendo dall’Agro. Metto in campo i valori e l’esperienza, un passato importante per lavorare ad un futuro possibile. Ce la facciamo, è la nostra grande occasione! “