Un dibattito partito da un intervento, pubblicato su Repubblica dall’archistar Stefano Boeri, immediatamente ripreso dal Presidente di Symbola Ermete Realacci, portato all’interno di un confronto dal vivo dal Presidente di Consac Infrastrutture Simone Valiante. Dal Coronavirus, e dalla paura di vivere nelle grandi città, potrà nascere una opportunità per i piccoli borghi d’Italia, in modo particolare per quelli del meridione ?

