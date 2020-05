SCAFATI. IL SINDACO SALVATI RIAPRE LA PISTA DI ATLETICA DELLO STADIO COMUNALE

Con Ordinanza sindacale n. 36 del 7/5/2020 è stata disposta la riapertura temporanea dello stadio comunale, limitatamente alla sola pista di atletica, da oggi 8 maggio fino al 17 maggio, dal lunedì al venerdì dalle ore 06:30 alle 13:00 per le attività di allenamento degli atleti professionisti e non professionisti di discipline sportive individuali e non, purché siano effettuate in forma individuale e nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio come indicato nel DPCM del 26/2/20 e nell’ordinanza n. 43 del presidente della giunta regionale Campania.

L’uso della pista è subordinato al rilascio di permesso da richiedere all’Ufficio Sport e Politiche giovanili all’indirizzo: servizicittadino.scafati@asmepec.it

Ringrazio della proposta e dell’impegno profuso il presidente della commissione sport consigliere Nicola Cascone e l’assessore allo sport Anna De Cola per aver collaborato alla realizzazione.

Intanto stiamo ultimando anche i lavori che renderanno possibile l’apertura della VILLA COMUNALE alla città per il mese di giugno. Stamattina insieme al vicesindaco dott. Peppino Fattoruso, al presidente del consiglio Avv. Mario Santocchio, all’assessore dott. Alessandro Arpaia e al consigliere Paolo Attianese abbiamo fatto un ulteriore sopralluogo al fine di verificare lo stato dei lavori.

Andiamo avanti, nonostante le difficoltà, per la nostra città

