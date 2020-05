REGIONE CAMPANIA. DE LUCA RINVIA LE ALTRE APERTURE AL 18: “RIAPRIRE PER NON CHIUDERE PIU'”

Non ci sarà nessuna anticipazione della Regione Campania rispetto al calendario del Governo per le aperture di nuove attività commerciali. Lo ha annunciato il Presidente Vincenzo De Luca nel corso della consueta tribuna del venerdì pomeriggio: “riapriremo tutto per non chiudere piu’ e tornare alla normalità”. Chi si attendeva qualche novità è rimasto deluso ma De Luca ha anche ricordato che entro la metà della prossima settimana verranno conclusi i pagamenti (105.000 per piccole imprese, 65.000 per professionisti) dei bonus a fondo perduto della Regione. Infine l’ennesimo affondo politico nei confronti di Matteo Salvini, mai citato direttamente da De Luca, che “va in giro in Italia per mostrare i suoi occhiali nuovi color pannolino di bambino”.

