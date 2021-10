DALLA REGIONE A ROMA PER L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: I POSSIBILI NOMI

Il Consiglio Regionale della Campania dovrà, nelle prossime settimane, indicare i nomi dei delegati per il voto, in programma ad inizio febbraio 2022, per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Alla Regione Campania spettano tre delegati che andranno a fare parte dei grandi elettori che, nell’assemblea plenaria delle Camere, dovranno procedere all’elezione del successore di Sergio Mattarella. Quali saranno i consiglieri regionali delegati per andare a Roma ?

I nomi che, fin da ora, circolano negli ambienti politici sono quello del Presidente della Giunta Vincenzo De Luca, il Presidente del Consiglio Regionale Gennaro Oliviero e l’ex Presidente della Regione Stefano Caldoro che dovrebbe ricevere i voti decisivi dei consiglieri di centro destra.