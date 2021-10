TELEFONATA TRA SALVINI E BERLUSCONI PER UN COORDINAMENTO MINISTRI LEGA-FORZA ITALIA

Telefonata tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi.

Lo rendono noto fonti della Lega e la notizia viene riportata anche dall’Ansa.

Durante la pausa dell’udienza Open Arms, i due leader hanno concordato di vedersi in settimana con i ministri di Lega e Forza Italia. “Ho sentito Berlusconi – sottolinea il leader della Lega – mentre c’era una pausa del processo, ci vedremo settimana prossima con i sei ministri perché ci sono da affrontare la manovra, la legge sulla concorrenza, la riforma degli appalti, la delega fiscale, la riforma della pubblica amministrazione”.

“Ci sono tanti temi – ha detto ancora Salvini da Palermo – che il centrodestra unito affronta in maniera concreta. Ho messaggiato anche a Giorgia Meloni perché voglio una squadra e una coalizione compatti. Poi ciascuno è libero di stare in maggioranza o all’opposizione. Siccome vogliamo governare questo Paese appena si torna a votare e vogliamo essere determinanti per l’elezione del presidente della Repubblica a febbraio, basta con i litigi, con le polemiche, basta con le divisioni: uniti nei comuni, uniti nelle Regioni e uniti in Parlamento. Quindi il confronto sarà settimanale”.