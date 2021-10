GIUSEPPE CONTE NOMINA I VICE PRESIDENTE ED IN 40 PARLAMENTARI SONO PRONTI A LASCIARE IL M5S

30 alla Camera, 10 al Senato ma i numeri, nei prossimi giorni, potrebbero ancora crescere. La fuga dal M5S continua ? Pare proprio di si ed i risultati ottenuti da Conte nella tornata per le Amministrative – pari quasi a zero – insieme alla nomina non condivisa dei 5 Vice Presidente del partito, hanno rimesso in moto la macchina di chi, oramai deluso e soprattutto convinto di non essere rieletto, intende lasciare il Movimento 5 Stelle. Un terremoto devastante, alla vigilia dell’elezione del Presidente della Repubblica: i quaranta nuovi malpancisti, in poche parole, non intendono delegare Conte ed i suoi capi a gestire il proprio voto in una fase storica del paese. Tanto vale essere liberi, lasciare i gruppi del Movimento 5 Stelle ed evitare i congrui versamenti mensili al partito di Giuseppe Conte: insomma, ci sono ragioni politiche ma anche motivi pratici alla base di una decisione che nei prossimi giorni potrebbe essere già ufficializzata.

Share on: WhatsApp