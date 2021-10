SALTANO TRATTATIVE UNICREDIT-MPS: LA BANCA DI SIENA VERSO UNA PROPRIETA’ STRANIERA ?

La cessione di Monte dei Paschi di Siena ad Unicredit è saltata: o quasi. E l’istituto bancario toscano potrebbe finire nelle mani di una banca straniera.

È quanto scrive l’agenzia Reuters sul suo sito, mentre UniCredit e il Tesoro non commentano. Secondo quanto riporta l’agenzia citando due diverse fonti, Roma ha deciso che non sarà in grado di soddisfare le richieste di Unicredit per un pacchetto di ricapitalizzazione del valore di oltre 7 miliardi di euro in quanto questo renderebbe l’ accordo “troppo punitivo” per i contribuenti. Ad incidere, inoltre, l’impossibilità di raggiungere un accordo basato sulle condizioni fissate a luglio.