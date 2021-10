PIERO DE LUCA (PARTITO DEMOCRATICO): “QUOTA 100, MISURA INIQUA ED INEFFICACE”

“L’Italia, con circa 212 miliardi di euro spesi nel 2020, pari al 17% del Pil, e’ il Paese con la piu’ alta spesa pubblica in Europa per le pensioni. Questo dato crea un forte freno alla crescita e limita gli investimenti in altri settori, dal welfare, all’istruzione, creando problemi soprattutto alle giovani generazioni”. Lo sottolinea il vicepresidente del gruppo dei deputati del PD, Piero De Luca, nel corso di un’intervista a Settegiorni, su Rai Uno. “Quota 100 ha contribuito ad aggravare la situazione. Non ha ottenuto gli effetti ipotizzati dai suoi sostenitori in termini di occupazione, ma ha creato solo dei pericolosi vuoti di pianta organica in tante amministrazioni. Addirittura negli ospedali c’e’ stata urgenza di richiamare medici in pensione per la carenza di personale. Una misura, dunque, inefficace ma anche profondamente iniqua, nella misura in cui ha penalizzato in particolar modo le donne e non ha tenuto conto della differenza tra attivita’ e lavori gravosi o meno. Per questo, va superata con una nuova riforma organica, ragionevole ed equilibrata”, conclude.

Share on: WhatsApp