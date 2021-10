BATTIPAGLIA. L’OPPOSIZIONE DI ANTONIO VISCONTI RIVENDICA LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

All’esito del primo incontro di coordinamento e avvio dei lavori, tenutosi giovedì sera tra tutti gli 8 consiglieri comunali eletti tra le liste di Antonio Visconti, i gruppi consiliari di opposizione Liberali e Solidali, PD, PSI e Campania Libera, nell’augurare alla maggioranza un sereno e proficuo lavoro, e nel confermare l’approccio costruttivo e di leale collaborazione nell’interesse della città di Battaglia, sempre nel rispetto dei reciproci ruoli, invitano queste stesse forze ad eleggere come Presidente dell’Assise cittadina un rappresentante dell’opposizione.

Tale iniziativa non è nuova alla politica locale, si è infatti verificata già diverse volte in passato, l’ultima durante l’amministrazione retta da Giovanni Santomauro. Nel clima di distensione post elettorale, costituirebbe un atto di democrazia e di buona consuetudine e foriera di favorire un’ampia partecipazione di tutte le forze politiche tale da garantire l’unità necessaria per affrontare tutte le sfide e cogliere al meglio le opportunità per il rilancio della nostra amata città.