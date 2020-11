DE LUCA ATTACCA IL GOVERNO E LA LOMBARDIA PASSA IN ZONA ARANCIONE

Ancora una volta, come accade da alcune settimane, a finire nel mirino del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca è stato il Governo, non nel suo complesso, ma in modo particolare il Presidente del Consiglio Conte, il Ministro Azzolina ed il Ministro della Salute Speranza.

Dopo un attacco sulla scuola e sulle possibili riapertura al 9 Dicembre (De Luca ha lasciato intendere che in Campania se ne parla solo dopo le festività di Natale), la presa di posizione contro l’attribuzione, da parte del Ministero della Salute, delle diverse colorazioni per la gravità della situazione contagio. De Luca ha parlato di “cialtronerie”, chiedendosi come mai gli ispettori del Ministero non siano stati inviati anche in altre Regioni. E nel frattempo, proprio mentre andava in onda la consueta “filippica” del venerdì, da Roma la Regione Lombardia veniva, parzialmente, promossa con il passaggio da zona rossa e zona arancione.