IL GRUPPO PD DEL COMUNE DI CAVA DE’ TIRRENI DEVOLVE FONDI AD EMERGENZA CORONAVIRUS

Il Gruppo Consiliare del Partito Democratico, composto dai Consiglieri Luca Narbone (capogruppo), Anna Padovano Sorrentino, Giuliano Galdo, Eugenio Canora, Franco Manzo, Paola landi, comunica di devolvere l’ammontare del proprio fondo economico previsto per le attività istituzionali, spettante ad ogni Gruppo presente in Consiglio comunale, all’apposito capitolo di spesa predisposto dall’Amministrazione Servalli, Assessorato alle Politiche sociali, per l’iniziativa: “EMERGENZA CORONAVIRUS: IL GRANDE CUORE DEI CAVESI”.

“Abbiamo deciso – afferma il Capogruppo, Luca Narbone – di rinunciare a questo fondo, per destinare la somma ai bisogni della parte più debole della cittadinanza. Invitiamo chiunque ne abbia la possibilità, singoli cittadini, aziende, imprenditori, a contribuire facendo una donazione con causale “donazione emergenza coronavirus” sul conto corrente del Comune, Iban IT 52 N 08855 76170 006001004866”.