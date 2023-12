DE LUCA CONTRO IL PD: INCOGNITA EUROPEE, CHI SARA’ IL CANDIDATO DELLA CAMPANIA ?

Chi sceglierà la Segreteria Nazionale del Partito Democratico come candidato o candidata di punta in Campania per le prossime elezioni Europee ? Sarà individuato, come pare, un nome legato all’attuale Governatore della Campania Vincenzo De Luca, anche per coinvolgerlo nella prossima tornata elettorale ?La questione non è di poco conto, anzi. E non è da escludere che lo sparo alzo uomo di De Luca, nelle ultime giornate, contro la gestione nazionale del Pd, sia rivolto non solo alla vicenda del terzo mandato ma anche alla partecipazione alle prossime elezioni Europee. Cosa ha in testa Elly Schlein per la Campania in vista delle prossime Europee? E quale sarà la richiesta di De Luca per la composizione della lista ? La nuova partita, forse, nelle prossime settimana sarà proprio questa: un nuovo scontro ed una possibile soluzione che passa, anche, attraverso la condivisione di una o piu’ candidature nella lista del Partito Democratico per le prossime elezioni europee del 9 e 10 Giugno.

