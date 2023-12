VALENTINO GRANT (LEGA-ID) A REGGIO CALABRIA PER LE OPPORTUNITA’ DELL’EUROPA

Arriva anche in Calabria il tour dell’europarlamentare del Gruppo Lega-Id Valentino Grant, impegnato, da tempo, in una serie di incontri sui territori per illustrare le opportunità fornite dall’Europa. Dopo gli incontri in Campania ed in Puglia, adesso Grant raggiunge anche la Calabria.

“Una nuova occasione di incontro e di confronto: la tavola rotonda intitolata ‘Green deal: opportunità e rischi per le PMI’, che si terrà a Reggio Calabria il 17 Dicembre alle 20:30.” Lo scrive Valentino Grant.

Sarà un’occasione unica per discutere come il Green deal dell’Unione Europea possa influenzare le piccole e medie imprese, esplorando sia le potenziali opportunità sia i rischi.