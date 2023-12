SIANO. ROBERTO MASI: “STOP FILODIFFUSIONE, ORA C’E’ SOLO UN SILENZIO DORMIENTE”

“Girando questa mattina per le strade cittadine ho notato che si stava procedendo allo smantellamento della filodiffusione cittadina. Creata immediatamente dopo gli eventi alluvionali del 5 maggio 1998 è stato uno strumento di divulgazione delle varie comunicazioni emergenziali, non per ultimo ha unito il paese durante le restrizioni del COVID-19.”

Lo denuncia il Consigliere Comunale di Siano Roberto Masi.

In questo periodo solitamente le nostre strade venivano allietate dalle musiche natalizie dove ora c’è solo un silenzio dormiente.

Invidiato dai paesi limitrofi, qualcuno dovrà dare spiegazioni ai cittadini.