CAVA DE’ TIRRENI. PRESENTATO IL COORDINAMENTO CITTADINO DI NOI MODERATI

È stato ufficialmente presentato questa mattina il coordinamento cittadino di Noi Moderati Cava de’ Tirreni. A guidare la sezione locale del partito il coordinatore cittadino Bruno D’Elia, accompagnato dai due vice: il Tenente Colonnello della Guardia di Finanza Francesco Maugeri e l’ingegnere Giuseppe Manzo.

“Da questo inizio di percorso puntiamo a concretizzare un nostro impegno per il territorio. Il coordinamento cittadino ha il ruolo di captare le varie istanze dei cittadini e portarle in consiglio comunale, con risultati anche in termini elettorali”, ha dichiarato il coordinatore cittadino Bruno D’Elia. “Siamo stati gli artefici di questa unità del centrodestra a Cava de’ Tirreni verso i futuri impegni elettorali e di questo non possiamo che esserne felici – ha aggiunto D’Elia – Penso si possa fare politica in maniera seria, costruttiva, concreta soprattutto in questo momento di difficoltà per la nostra città con tutte le difficoltà e le carenze con cui fa i conti oggi”.

“Bruno D’Elia ha dimostrato di avere senso politico ed organizzativo, non è una dote comune a tutti. Devo riconoscere a Bruno la capacità di riflessione, di sintesi e soprattutto Bruno è una persona che ama la sua terra”, ha dichiarato l’onorevole Pino Bicchielli, vice presidente di Noi Moderati alla Camera dei Deputati.

“Sono contento di vedere una partecipazione così importante, difficile trovare una forza così ben organizzata. Noi Moderati è uno dei quattro pezzi del centrodestra, stiamo trovando terreno fertile, riusciamo a dialogare con chi rappresenta una area moderata storicamente del centrodestra e portiamo avanti questo lavoro anche su tutto il territorio provinciale di Salerno”, ha aggiunto il deputato salernitano.

“Crediamo in una politica che vada ad affrontare in maniera seria e concreta i problemi dei cittadini. Cava de’ Tirreni è una città con una storia particolare, è necessario ridare slancio soprattutto in alcuni settori strategici per la comunità”, ha detto il coordinatore provinciale Luigi Cerruti. “Siamo orgogliosi di avere in squadra persone come Bruno D’Elia, attento da sempre alla sua comunità, ai problemi che affliggono la città, sempre propositivo e aperto al confronto”, ha aggiunto Cerruti.

Il coordinamento cittadino è dunque composto da: Bruno D’Elia, coordinatore cittadino; Tenente colonnello Francesco Maugeri, vice coordinatore; ingegnere Giuseppe Manzo, vice coordinatore; Leonardo Solfietti, tesoriere; Luca Vaglia, addetto ai rapporti con i media; Giuseppe Colangelo, responsabile sanità territoriale ed ospedaliera; ingegnere Giuseppe Manzo, urbanistica e infrastrutture; ten. col. Francesco Maugeri, turismo, eventi e folclore; professoressa Dolores Carratù, cultura e tutela degli amici a quattro zampe; Pasquale Attanasio, Innovazione Digitale; Umberto Caballo, ambiente e verde; professoressa Ester Adinolfi, Pari Opportunità e disabilità; ragioniere Teresa Matonti, frazioni e decoro urbano; Simona Sorrentino, Politiche Sociali; Massimo Falcone, attività produttive

Share on: WhatsApp