SALERNO. PIETRO COSTABILE (FI): “FORUM DEI GIOVANI, MAGGIORANZA HA PAURA DI ATTUARLO”

“Ancora una volta la maggioranza del Comune di Salerno fugge dinanzi alla discussione concreta per la attuazione del Forum dei Giovani, in via astratta approvato ma sempre piu’ lontano dalla sua evoluzione in atto concreto. A questo punto, in qualità di Coordinatore Provinciale dei Giovani di Forza Italia, credo che Sindaco, Assessori e Presidente della Commissione Statuto chiariscano se intendono dare attuazione concreta al forum o continuare con questo rinvio continuo, che cela le reali competenze e responsabilità sulla questione.”

Lo dichiara Pietro Costabile, vice coordinatore regionale vicario di Forza Italia Giovani Campania e coordinatore provinciale di Forza Italia Giovani Salerno

E’ chiaro che l’attuale maggioranza, a partire dai Consiglieri Comunale, considerano il Forum dei Giovani un nuovo momento di confronto con la cittadinanza che non vogliono piuttosto che un momento di crescita e di formazione per una futura classe dirigente. Peccato che gli stessi che, oggi, ostacolano la nascita del Forum sono gli stessi che, in campagna elettorale, hanno parlato e straparlato di giovani e di crescita delle nuove generazioni. Occorre fare una seria riflessione, occorre che venga confermato ai giovani salernitani lo spazio a loro dovuto e occorre dunque attivare al piu presto l’attesissimo forum dei giovani.”