DE LUCA CONTRO MELONI: “VISITA A CAIVANO ? SARA’ SOLITA COMPARSATA ELETTORALE”

“Domani non credo che ci sarà possibilità di dialogo, sarà una comparsata come sempre in questo periodo elettorale, andiamo avanti a passeggiate anche quando magari il tuo governo non c’entra assolutamente niente con le opere in questione. Se ci sarà la possibilità ricorderò che ci sono, oltre che il Comune di Caivano per cui siamo soddisfatti dell’opera realizzata, altri 550 comuni che aspettano da un anno lo sblocco dei fondi di coesione. Contiamo che prevalga la ragionevolezza.”

Lo scrive il Presidente della Regione Vincenzo De Luca in merito alla visita, in programma per domani a Caivano, del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.