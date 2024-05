GIOVANNI GUZZO: “NEL VALLO DI DIANO PER UN LIBRO CHE RACCONTA LA STORIA DI CASALBUONO”

Un lavoro scrupoloso. Racconta la storia di Casalbuono e del Vallo di Diano. Racconta il passato, riscopre l’identità del luogo e offre spunti per leggere il presente su tanti temi: lo spopolamento, l’emigrazione, la condizione della donna, la pandemia. Un libro per tutti, sicuramente da proporre ai ragazzi per un momento di studio e comprensione sulle loro radici.