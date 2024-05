LUCA CASCONE: “SCADE IL 31 LUGLIO IL BANDO PER SICUREZZA E RIAMMAGLIAMENTO STRADALE”

E’ il Consigliere Regionale del Gruppo De Luca Presidente Luca Cascone a ricordare, soprattutto ai rappresentanti degli Enti Locali, a cominciare dai Comuni, l’ennesima opportunità offerta dai fondi della Regione Campania per il miglioramento della sicurezza sulle strade.

“Con Decreto dirigenziale n. 38 del 24/04/2024″ scrive Cascone ” è stato prorogato il termine di presentazione delle domande di partecipazione all’Avviso Pubblico per manifestazione di interesse “Completamento del Programma per la messa in sicurezza e il riammagliamento della rete stradale in Campania”, alle ore 23:59 del giorno 31/07/2024.”