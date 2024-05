LA NUOVA LEGGE ELETTORALE CHE DE LUCA VUOLE PER LA CAMPANIA: STESSO SISTEMA DELLE EUROPEE

Un proporzionale puro, anzi purissimo. Nel quale ciascuno porta avanti una campagna elettorale per se’, senza il bisogno di annunciare, in anticipo, le alleanza e gli accordi post elezioni. E poi l’elezione del Presidente effettuata direttamente dal Consiglio Regionale, alla prima seduta dopo il voto. Un passo indietro nel tempo ? Di sicuro, quello che la maggioranza attuale in Consiglio Regionale sta immaginando è un ritorno agli anni ’80, quando il sistema elettorale – tanto per i Comuni, quanto per le Regioni – non prevedeva le coalizioni, i premi di maggioranza e, soprattutto, l’elezione diretta del Presidente della Giunta. Un sistema elettorale simile a quello per le Europee dove ciascun partito corre per l’elezione del maggior numero di parlamentari, con una maggioranza che si va a formare in aula per la composizione del Consiglio e per l’elezione del Presidente. Per il momento, come già avvenuto qualche mese fa, si tratta di un semplice chiacchiericcio, ma dopo le Europee qualche consigliere regionale di maggioranza potrebbe iniziare a mettere nero su bianco l’idea di una legge Anni ’80, per consentire al Presidente della Regione De Luca di aggirare l’ostacolo normativo del terzo mandato.

