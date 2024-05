NOCERA SUPERIORE. DANISI E MONTALBANO PRONTI AL CONFRONTO PUBBLICO. E GLI ALTRI ?

Tanto Rosario Danisi quanto Gaetano Montalbano, entrambi candidati alla carica di Sindaco di Nocera Superiore, hanno dato la propria disponibilità ad un confronto pubblico in vista della prossima tornata elettorale per le Comunali dell’8 e 9 Giugno.

“Un confronto pubblico tra candidati Sindaco ? Perchè no: con regole chiare ed organizzatori imparziali. Sarà un’ottima occasione per spiegare a tutti i cittadini di Nocera Superiore perchè il nostro programma è il Migliore e perchè dal 10 giugno per la nostra comunità inizierà una nuova storia. Io ci sto !” E’ quanto scrive il candidato sindaco Rosario Danisi.

Pronto al confronto anche Gaetano Montalbano mentre, al momento, si registra il silenzio degli altri due candidati sindaco D’Acunzi e Bisogno.