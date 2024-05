BARONISSI. ANNA PETTA: “ECCO LE NOSTRE PROPOSTE PER IL FUTURO DEI BAMBINI DELLA NOSTRA COMUNITA'”

“Questa mattina, durante il comizio elettorale tenutosi nella frazione di Fusara di Baronissi, in concomitanza con la conclusione della due giorni dedicata alla Giornata Mondiale dei Bambini, ho illustrato le misure previste nel nostro programma elettorale per il benessere e lo sviluppo dei più piccoli. Crediamo fermamente che i bambini siano il futuro della nostra comunità e che investire in loro sia la chiave per un domani migliore”. Sono le parole di Anna Petta, accolta dai cittadini della frazione di Fusara

“Per cominciare, abbiamo ideato un cartellone di eventi ludico-ricreativi dedicati ai bambini, organizzati e diretti artisticamente dal Comune, con il contributo delle associazioni locali. Questi eventi mirano a creare momenti di gioia, apprendimento e condivisione, offrendo ai nostri bambini opportunità di crescita e divertimento. Inoltre, abbiamo lanciato il progetto “Sport Anch’io”, volto a incentivare l’inclusione e la partecipazione allo sport di bambini e ragazzi con problematiche psico-fisiche. Lo sport è un diritto di tutti e deve essere accessibile a ogni bambino, indipendentemente dalle sue condizioni”. Afferma Anna Petta, Candidata al Sindaco di Baronissi.

“Con il progetto “Baronissi Città che Legge”, intensificheremo le iniziative e i festival dedicati alla lettura per i bambini. La lettura è un pilastro fondamentale per lo sviluppo intellettuale e culturale dei nostri giovani, e vogliamo coltivare in loro l’amore per i libri e la conoscenza. Abbiamo anche previsto assistenza specialistica nelle scuole, con progetti di mentoring per bambini e studenti in sinergia con gli istituti scolastici. Il nostro obiettivo è contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e la povertà educativa, consapevoli della funzione sociale e culturale dell’istituzione scolastica, che è un presidio educativo essenziale per la formazione dell’individuo e per l’intera comunità. Infine, ci impegniamo a realizzare parchi giochi 100% accessibili ai bambini con disabilità nelle aree verdi pubbliche. Vogliamo che ogni bambino, indipendentemente dalle sue capacità, possa giocare e divertirsi in sicurezza”. spiega Petta.

Il comizio di Fusara ha coinciso con la celebrazione della due giorni dedicata alla Giornata Mondiale dei Bambini. E sul palco la Candidata Sindaco Anna Petta ha ricordato le parole di Madre Teresa di Calcutta: «Educare è un atto d’amore, è dare vita» un pensiero che risuona profondamente in lei e in tutto il gruppo.

“Ma non è solo una questione di infrastrutture e servizi. È una questione di visione, di amore per la nostra terra e di impegno per le persone che la abitano. Ogni iniziativa, ogni progetto, ogni sforzo sarà orientato a costruire una comunità più giusta, più sicura e più unita. Vogliamo che ogni persona, ogni famiglia, ogni frazione possa sentirsi parte di un grande disegno collettivo, dove ognuno può contribuire e trovare il proprio posto”. A dirlo è la Candidata Sindaco al Comune di Baronissi Anna Petta.