MATTEO SALVINI (LEGA): “REGIONALI IN CAMPANIA ? SERVE CANDIDATO CONDIVISO, TEMPO DI DE LUCA E’ FINITO”

“Le Regionali sono una bellissima sfida, De Luca in Campania ha fatto il suo, il centrodestra sia unito e scelga unito, noi in passato ci siamo divisi, abbiamo litigato, non ci abbiamo creduto, per Napoli e la Campania si può aprire una nuova stagione, un nuovo rinascimento, la Lega finalmente per la prima volta ci sarà per governare la splendida terra di Campania, come in altre regioni italiane”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a Napoli rispondendo ai giornalisti in merito alla scelta del futuro candidato governatore del centrodestra in Campania ieri rivendicata sia da Forza Italia che da FdI.

