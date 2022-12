DE LUCA ED EMILIANO, INSIEME PER UNA MOZIONE SUD A SOSTEGNO DI BONACCINI

Tramonta, oramai definitivamente, l’ipotesi di una candidatura del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca alla carica di Segretario Nazionale del Partito Democratico: alle Primarie del prossimo febbraio, sulla scheda che troveranno gli elettori del Pd, non ci sarà il nome di De Luca che, con ogni probabilità, presenterà una mozione Sud, insieme al Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.

Sfuma la corsa di De Luca alla Segreteria nazionale del Partito Democratico, non ci sarà nessuna campagna elettorale in prima persona per il Presidente della Regione Campania ma solo un sostegno alla candidatura di Stefano Bonaccini che, dopo aver incassato anche il sostegno del sindaco di Firenze Nardella, pare avviarsi verso una corsa alla successione di Enrico Letta.