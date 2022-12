IL SENATORE DI FORZA ITALIA CLAUDIO LOTITO PRESENTA EMENDAMENTO PER SPALMARE I DEBITI DEL CALCIO

Mentre gli enti locali sono in rotta di collisione con il governo sulla legge di Bilancio, spuntano – e in taluni casi rispuntano – iniziative parlamentari destinate a far discutere. È il caso dell’emendamento “Salva Serie A”. Doveva essere inserito nella manovra economica, ma poi è saltato. Ma le pressioni bipartisan (Forza Italia, Fratelli d’Italia, Pd, M5s, Autonomie e Misto), gli hanno fatto trovare un posto nel decreto Aiuti quater.

Così, le società sportive potranno diluire, a rate, il pagamento dei versamenti tributari e contributivi che erano stati sospesi durante la fase più severa della pandemia. Totale? Circa 380 milioni per le squadre di serie A. La proposta di modifica prevede 60 rate mensili di cui le prime tre vanno pagate entro il 22 dicembre, senza interessi, sanzioni tributarie, penali o sportive.

A spendersi in prima persona in commissione Bilancio era stato Claudio Lotito, senatore di Forza Italia e presidente della Lazio. Ma, almeno per ora, la soluzione è stata trovata. Non si tratta dell’unica norma su cui si scatena il dibattito. L’approvazione della Finanziaria targata 2023 è una corsa contro il tempo per scongiurare l’esercizio provvisorio. A 27 giorni dalla scadenza di fine anno, i cantieri aperti sono svariati.