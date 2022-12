GIGI CASCIELLO (AZIONE): “ACCORDO FEDERATIVO CON ITALIA VIVA, AL VIA IL LAVORO ANCHE IN PROVINCIA DI SALERNO”

“Con l’approvazione dell’assemblea nazionale di Italia Viva al processo federativo con Azione si può avviare finalmente il lavoro per la fondazione del partito unico dei moderati, dei riformisti, dei liberali. E anche in provincia di Salerno il nostro obiettivo non è semplice ma possibile se sapremo dare davvero una risposta alternativa al populismo, al qualunquismo e all’omologazione al sistema dei poteri locali: diventare il primo partito sin dalle elezioni europee del 2024. E noi di Azione non ci sottrarremo ad alcuno impegno”

Lo scrive il Coordinatore Provinciale di Azione Gigi Casciello.