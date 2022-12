SALERNO. ROBERTO CELANO: “LUCI D’ARTISTA, LE STESSE DEGLI ANNI SCORSI. QUANTO SONO COSTATE?”

Il Consigliere Comunale di Forza Italia Roberto Celano, con una nota indirizzata al Sindaco Vincenzo Napoli, chiede di conoscere i costi per l’allestimento delle Luci d’Artista 2022, considerato che…

scrive il consigliere comunale Roberto Celano “…gran parte delle luminarie installate nella nostra città risultano le stesse delle passate edizioni della manifestazione “luci d’artista”. Il costo sostenuto per il noleggio e l’installazione delle luminarie resta, inopinatamente, pressoché lo stesso. Per tale motivo, con la presente si chiede l’elenco delle luminarie installate nel comune di Salerno. Per ciascuna di esse si chiede di indicare se è in locazione o di proprietà del Comune di Salerno e si chiede, altresì, di specificare i relativi costi di noleggio e di installazione.”